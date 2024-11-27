"وول ستريت جورنال": مذكرة اعتقال نتانياهو ألقت بظلالها على محادثات وقف إطلاق النار في لبنان

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر، ان "ماكرون قال لنتانياهو إن فرنسا لم تتخذ موقفا بشأن تنفيذ مذكرة الاعتقال والاخير تواصل مع ماكرون للتعبير عن خيبة أمله من موقف فرنسا بشأن المذكرة"، كاشفة ان "مذكرة اعتقال نتانياهو ألقت بظلالها على محادثات وقف إطلاق النار في لبنان".

كذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين انه "لم نكن لنقبل وجود فرنسا بلجنة المراقبة ونتانياهو معرض للاعتقال في باريس، ومسألة منح فرنسا حصانة لنتانياهو كانت محورية في اتفاق إسرائيل ولبنان".