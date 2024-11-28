بطولة إيطاليا: الدولي الهولندي دمفريس يمدد عقده مع إنتر حتى 2028

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : أعلن نادي إنتر ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء تمديد عقد مدافعه الدولي الهولندي دنزل دمفريس لمدة ثلاثة أعوام إضافية حتى عام 2028.

ولم يذكر إنتر، بطل الدوري الموسم الماضي، الراتب الجديد لدمفريس، وقال ببساطة في بيان قصير إن عقده الجديد ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2028.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن دمفريس حصل على زيادة في راتبه وسيصبح أربعة ملايين يورو (4.2 مليون دولار) سنويًا.

وانتقل دمفريس الى صفوف إنتر ميلان عام 2021 قادما من أيندهوفن، وخاض معه 147 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا.

وكان دمفريس أحد المفاتيح الرئيسية في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي الموسم الماضي، كما فاز معه بكأس إيطاليا مرتين.