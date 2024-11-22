شكرا لقرائتكم موعد مباراة جنوى و كالياري في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مواجهة جنوى وكالياري في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي مباراة هامة لكلا الفريقين، خاصة في ظل سعي كل منهما لتحقيق الاستقرار في الدوري والتبتعد عن منطقة الهبوط.

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تفاصيل المباراة

الوقت: 11:30

11:30 الملعب: ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )

ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي ) الحكم: سيمون سوزا

سيمون سوزا القنوات الناقلة: Match Football 1, Setanta Sports 1 Eurasia HD, Tring Sport 1 HD, SuperSport Maximo 1

تحليل قبل المباراة

جنوى: يسعى جنوى لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الخطر. الفريق يعتمد على الأداء الجماعي والروح القتالية، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

يسعى جنوى لتحقيق الفوز على أرضه وحصد الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة الخطر. كالياري: يدخل كالياري المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه للابتعاد عن منطقة الهبوط. الفريق يتميز بأسلوب لعب هجومي سريع ويسعى لاستغلال أي خطأ يرتكبه دفاع جنوى.

نقاط القوة والضعف في الفريقين

جنوى: يتميز بالأداء الجماعي والروح القتالية، وقدرته على اللعب تحت الضغط. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من قلة الفعالية الهجومية.

يتميز بالأداء الجماعي والروح القتالية، وقدرته على اللعب تحت الضغط. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من قلة الفعالية الهجومية. كالياري: يتميز بأسلوب لعب هجومي سريع، وقدرة على خلق فرص التسجيل. ومع ذلك، قد يعاني أحيانًا من ضعف في الدفاع.

توقعات المباراة

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز. المباراة قد تحسم بأقل التفاصيل، وقد نشهد نتيجة متوازنة.

العوامل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة