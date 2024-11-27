الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب أسلحة عبر الحدود مع مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من الأراضي المصرية، في محاولة لتهريب أسلحة. وأضاف البيان أن عناصر من كتيبة "كاراكال" تمكنوا من إسقاط الطائرة المسيرة والعثور على أربع بنادق وخمس خزانات ذخيرة ومئات الطلقات النارية كانت محملة عليها.
واوضح الجيش الإسرائيلي إن الأسلحة التي تم ضبطها نُقلت إلى الجهات الأمنية المختصة لمتابعة التحقيقات.
وسبق أن ادعت إسرائيل إحباط محاولة تهريب أسلحة بمسيرة عبر الحدود المصرية في 31 و20 تشرين الأول الماضي.
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