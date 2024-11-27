رحمة رياض تكشف أسرار نجاحها مع “مهارات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُقدّم النجمة العراقية رحمة رياض بالتعاون مع “مهارات”، المنصّة الرّائدة في مجال التعليم الإلكترونيّ بالعالم العربي، دورة تدريبيّة حول النجاح المهني المستدام، تحتَ عنوان: ” تعلّم بناء مسيرة في العصر الرقمي”، تهدف إلى تقديم تعليمٍ عالي الجودة ضمن مختلف المجالات في العالم العربيّ.



واختارت “مهارات” النحمة رحمة رياض، لتُشارك تجربتها الفنيّة وتكشف عن أسرار نجاحها اللافت الذي اخترق الحواجز، بعدما تمكّنت من بناء “إمبراطوريّة” رقميّة مع ملايين المتابعين.



وستُقدّم رحمة الدّورة الخامسة ضمن سلسلة الدّورات التّابعة لمنصّة “مهارات”، ويعود ذلك الى اعتبارها واحدة من أبرز فنّانات الوطن العربيّ، حيث تُواصل تقديم ألبوماتها وأغانيها الّتي تُحقّق نجاحًا ساحقاً على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، اذ بلغ عددُ مُتابعيها أكثر من 23 مليون متابعٍ، فيما تجاوزت مشاهدات أغانيها المليار مشاهدة.



وستُشارك رحمة مع الحاضرين تجربتها الناجحة، كفرصةٍ للكشفِ عن مفاتيح النجاح والتألّق، فضلاً عن التعرّف الى أبرز استراتيجيّات النّجاح في عالم الرّقمنة، مع الحصول على خارطة طريقٍ لتحويل شغفِ كلّ هاوٍ إلى نجاحٍ ملموس.



الى ذلك، سيكتسب المشاركون مع رحمة، فرصة استكشاف كيفيّة تحويل شغفهم إلى علامة تجاريّة مميّزة، واكتساب المهارات الأساسيّة لبناء قاعدة جماهيريّة قويّة، وإتقان أدوات وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق النجاح المهنيّ.



ومن خلال تجربتها الشخصيّة في مواجهة التحدّيات، ستُقدّم رحمة رياض دروسًا ملهمة حول المُثابرة، الأصالة، وأهمّيّة تعزيز الصحّة النفسيّة في مواجهة ضغوط الحياة المهنيّة.



توازياً، تُقدّم “مهارات” دوراتٍ متميّزة لعددٍ من النّجوم البارزين مثل الفنّان اللبنانيّ راغب علامة في مجال الفنّ والأداء، الممثّل السوريّ قصي الخولي في التّمثيل، وبسّام فتوح في فنون المكياج. وتتضمّن الدورة أيضًا مجموعة من التمارين العملية التي يمكن للمشاركين تنفيذها في منازلهم لتعزيز تطورهم الشخصي والمهني.