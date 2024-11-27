هجوم واسع على الأمير هاري قبل إطلاق سلسلته الوثائقية “POLO”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الأمير هاري لهجوم واسع قبيل إطلاق سلسلته الوثائقية الجديدة POLO على Netflix، بسبب “الإساءة إلى رياضة البولو النخبوية”، وفق منتقديه.

وقال مصدر شاهد أجزاءً من السلسلة لمجلة OK : “إنه أمر مضحك، ولكن ليس بطريقة جيدة. إنه مبتذل ومثير للاشمئزاز، إنه حرفياً أسوأ الأشياء في لعبة البولو. لقد شاهدته في حالة هستيرية مروعة”.

وأضاف: “المفارقة أن البولو في الواقع هي رياضة شاملة بشكل مدهش هذه الأيام. ترى الكثير من الأطفال الأثرياء ولكن هناك أيضاً الكثير من الأطفال من خلفيات أخرى وعادية يحدث أن يكونوا راكبي خيول رائعين ترعاهم الفرق”.

وكان الأمير هاري أعلن في بيان صحافي، أن “بولو” سيتبع مسار العائلات الثرية التي تستمتع بالتسلية.

وقال: “تقدم هذه السلسلة للجمهور نظرة غير مسبوقة خلف الكواليس إلى الشغف والعزيمة التي تدفع بعض لاعبي البولو النخبة في العالم، وتكشف عن الشجاعة وراء السحر. نحن فخورون بإظهار العمق الحقيقي وروح الرياضة وكثافة لحظاتها عالية المخاطر”.