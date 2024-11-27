بسبب هؤلاء المشتركين .. علي جابر يتهم نجوى كرم بالرشوة

ميرنا وليد - بيروت - فاجات فرقة MANDALAB الفنانة اللبنانية نجوى كرم بالرقص على أنغام اغنيتها "تعا نقعد" خلال تقديم عرضهم المميز على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع في مرحلة تصفيات النصف نهائي، الأمر الذي جعل نجوى تفرح و تنضم إليهم على المسرح في أجواء من ممزة.



و عند أخذ راي الغعلامي اللبناني علي جابر بعرضهم، قام بإتهام نجوى بالرشوة ممازحاًَ إياها، و ذلك لأنها حاولت أن تمنعه من إنتقاد فرقة MANDALAB، في اجواء من المزاح.

و في وقت سابق، ومع إنتهاء فريق Circus Family من تقديم عرضهم الرائع على مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع في مرحلة تصفيات النصف نهائي، لفتت أنظار الفنانة اللبنانية نجوى كرم الوالدة في هذه العائلة و ما قالته عن إعالة عائلتها، و تامين مستقبلهم، و علقت بالقول أنها أعجبت كثيراً بشخصيتها و بما قالته عن تأمين اولادها، و أن هذا النوع من النشاء القويات هو شيء مهم في المجتمع، و أنها قالت عبارة قد نعتبرها في يومنا هذا شيء غير مهم، إلا أنها مهمة جداً.

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