نفى الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، صحة التقارير التي تحدثت عن اختراق "هدف جوي مشبوه" للأجواء الإسرائيلية قادمًا من لبنان، موضحًا أن ما تم رصده كان "إنذارًا خاطئًا". كما شدد على أن الأنباء التي تحدثت عن إعلان "حالة استعداد لتلقي هجمات" هي أيضا "غير صحيحة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي ينفي حالة الاستعداد لتلقي هجمات كما نفى وجود تسلل هدف جوي من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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