وزير الدفاع الإسرائيلي: قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها غدا خطوة حذرة مطلوبة

اشارت القناة 12 الاسرائيلية الى ان الأهالي في شمال اسرائيل غاضبون لان مجالس الشمال استعدت للعودة إلى المدارس غدًا، الا ان قيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل لم تغير التعليمات في اللحظة الأخيرة.

وذكرت بان قرار عدم العودة المدرسية غداً في الشمال هو خوفاً من نار لبنان.

وفي السياق، اشار وزير الدفاع يسرائيل كاتس الى ان قرار المؤسسة الأمنية بعدم إزالة القيود هو خطوة تحذيرية ضرورية؛ وإذا استمرت محاولات حزب الله لانتهاك الاتفاق، فإن إسرائيل مستعدة للرد بقوة.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بان قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها غدا خطوة حذرة مطلوبة.

الى ذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان قرار كاتس تعليق الدراسة غدا بالشمال جاء خوفا من رد حزب الله على قتل عناصر منه اليوم.