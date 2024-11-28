اشارت القناة 12 الاسرائيلية الى ان الأهالي في شمال اسرائيل غاضبون لان مجالس الشمال استعدت للعودة إلى المدارس غدًا، الا ان قيادة الجبهة الداخلية في اسرائيل لم تغير التعليمات في اللحظة الأخيرة.
وذكرت بان قرار عدم العودة المدرسية غداً في الشمال هو خوفاً من نار لبنان.
وفي السياق، اشار وزير الدفاع يسرائيل كاتس الى ان قرار المؤسسة الأمنية بعدم إزالة القيود هو خطوة تحذيرية ضرورية؛ وإذا استمرت محاولات حزب الله لانتهاك الاتفاق، فإن إسرائيل مستعدة للرد بقوة.
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بان قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها غدا خطوة حذرة مطلوبة.
الى ذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان قرار كاتس تعليق الدراسة غدا بالشمال جاء خوفا من رد حزب الله على قتل عناصر منه اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها غدا خطوة حذرة مطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.