القناة 12 الإسرائيلية: الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الوثيقة الأميركية التي مهدت الطريق للاتفاق في لبنان تحتوي على عدة بنود سرية.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الوثيقة المتعلقة بلبنان تتضمّن بنداً حول التعاون بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران.

ونقلت عن وزير إسرائيلي اطلع على الوثيقة، باننا أدخلنا واشنطن فعليا إلى لبنان كمسؤول رئيسي وهذا إنجاز كبير.

وذكرت بان وثيقة أخرى تناولت مسؤولية الولايات المتحدة بصفتها رئيسة آلية الرقابة في لبنان. واشارت الى ان واشنطن ستوجه القوات المسلحة اللبنانية لمنع الانتهاكات والرد عليها بشكل فعال.