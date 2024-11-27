فقد بصره..و هذا ما دعمه للمشاركة في برنامج Arabs Got Talent

ميرنا وليد - بيروت - قدم المشترك مصطفى عرض أكثر من رائع على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع في مرحلة تصفيات النصف نهائي، و حظي بإعجاب الجمهور الذي سفق له بشكل كبير.



إلا أن المفاجئ هو أن مصطفى قد عاش حالة صعبة دعمته للمشاكة في البرنامج، و موهبته كانت كفيلة بالتعبير عن قصته بشكل غبداعي رائع، حيث فقد مصطفى بصره لعام كامل و إعتقد انه لن يرى مجدداً، إلا أن اثبت العس و قام بتقديم موهبته بشكل أكفر من رائع، ليربح قلوب الجمهور.