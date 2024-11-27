ميرنا وليد - بيروت - قدم المشترك مصطفى عرض أكثر من رائع على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع في مرحلة تصفيات النصف نهائي، و حظي بإعجاب الجمهور الذي سفق له بشكل كبير.
إلا أن المفاجئ هو أن مصطفى قد عاش حالة صعبة دعمته للمشاكة في البرنامج، و موهبته كانت كفيلة بالتعبير عن قصته بشكل غبداعي رائع، حيث فقد مصطفى بصره لعام كامل و إعتقد انه لن يرى مجدداً، إلا أن اثبت العس و قام بتقديم موهبته بشكل أكفر من رائع، ليربح قلوب الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر فقد بصره..و هذا ما دعمه للمشاركة في برنامج Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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