ميرنا وليد - بيروت - مع إنتهاء العرض المباشر لمرحلة النصف نهائي من التصفيات في برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، إختار الجمهور كل من المشترة ليان، والمشترك فرقة X1X CREW، والمشتركة وفاء.
وقد حصلت فرقة X1X CREW على أعلى نسبة من التصويت، لتتأهل بذلك إلى المرحلة النهائية من البرنامج، إلى جانب فرقة URBAN VERBUNK التي حصلت على الـ BUZZ الذهبي من الإعلامي اللبناني علي جابر.
وبعد التشاور في ما بينهم، إختارت لجنة تحكيم البرنامج المشتركة ليان ليتأهل مع المشتركين الباقين إلى نهائيات Arabs Got Talent.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تحكيم Arabs Got Talent تختار هؤلاء المشتركين للمنافسات النهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.