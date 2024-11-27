لجنة تحكيم Arabs Got Talent تختار هؤلاء المشتركين للمنافسات النهائية

ميرنا وليد - بيروت - مع إنتهاء العرض المباشر لمرحلة النصف نهائي من التصفيات في برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع، إختار الجمهور كل من المشترة ليان، والمشترك فرقة X1X CREW، والمشتركة وفاء.



وقد حصلت فرقة X1X CREW على أعلى نسبة من التصويت، لتتأهل بذلك إلى المرحلة النهائية من البرنامج، إلى جانب فرقة URBAN VERBUNK التي حصلت على الـ BUZZ الذهبي من الإعلامي اللبناني علي جابر.

وبعد التشاور في ما بينهم، إختارت لجنة تحكيم البرنامج المشتركة ليان ليتأهل مع المشتركين الباقين إلى نهائيات Arabs Got Talent.

