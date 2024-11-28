شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان قسم المسرح للعروض القصيرة بالإسكندرية.. 7 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق مهرجان قسم المسرح للعروض القصيرة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، في الفترة من 7 وحتى 13 ديسمبر، ويمثل المهرجان الشق العملي من مادة تخطيط المشروعات الإنتاجية المقررة على طلاب المستوى الثالث شعبة التمثيل والإخراج، والذي يقوم بتدريسها المخرج الدكتور جمال ياقوت أستاذ التمثيل والإخراج.

ويعد المهرجان تدريبا عمليا على قيام الطلاب بجميع خطوات تنظيم المهرجان بمرحلتيه التخطيطية والتنفيذية، حيث يتحمل طلاب المستوى الثالث شعبة التمثيل والإخراج جميع مسئوليات تنظيم المهرجان انعكاسا لفلسفة مقرر تخطيط المشروعات الإنتاجية الذي يستهدف تحقيق مستوى احترافي في تخطيط عدد من المشروعات المسرحية منها تنظيم المهرجانات المسرحية.

ويشارك في إخراج وتمثيل العروض المقدمة في المهرجان طلاب القسم فقط دون غيرهم، كما سيقوم طلاب شعبة النقد بكتابة المقالات وكافة أشكال المتابعات النقدية، وتعتمد فلسفة المهرجان على مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم في لجان التحكيم والمشاهدة والندوات، مع الحرص على منح الطلاب الفرصة كاملة في تخطيط وتنفيذ المهرجان تحت إشراف أستاذ المادة ورئيس القسم.

يذكر أن المدير التنفيذي للمهرجان الطالب محمود مجيد، والطالب شادى محمد، والمنسق العام الطالب أحمد سمير، والطالبه رضوى أحمد، نائب مدير المهرجان الطالب حازم صلاح، ومدير المهرجان الطالب شريف طارق، المشرف على المهرجانأ. د. جمال ياقوت أستاذ مادة تخطيط المشروعات الإنتاجية، ورئيس قسم المسرح أ. د. منال فودة.