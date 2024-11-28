بوعاصي: القوات لن تشارك غدًا في الجلسة التشريعية إلا في بند واحد وهو التمديد للأجهزة الأمنية

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أننا "لم نراهن يومًا على أي أمر خارجي، ولبنان مقسوم إلى 4 أقسام الأول سعيد بوقف النار، والثاني حزين بسبب الخسائر التي وصلنا إليها، والثالث خاب أمله، والرابع يعيش بنشوة النصر، ونحن من القسم الثاني."

وأوضح بوعاصي في حديث لـ "LBCI"، بان "موقفنا لم يتغيير منذ 25 سنة حتى اليوم وهو إحترام سيادة لبنان وجميع مكوناته، وأنا غير معني بسردية الانتصار." وأردف "لا يمكن مقارنة مواجهة القوات مع النظام السوري وتطبيق اتفاق الطائف باليوم، فسلاح الحزب دمر لبنان وورّطنا بالحرب، والجيش قادر على ضبط الحدود ويجب ألا يبقى أي سلاح خارج نطاق الدولة."

وشدد على اننا "لم نراهن يومًا على إسرائيل ولا على غيرها، وما يهمني هو عدم تواجد الحزب عسكريا في لبنان ولم تستطع أي دولة أن تقود بوجود جهة غير شرعية، فالجيش اللبناني قادر على ضبط الحدود ويجب ألا يبقى أي سلاح خارج نطاق الدولة."

وأوضح أن "المفاوضات حصلت بين ايران وإسرائيل والكرة اليوم بيد الدولة اللبنانية والسلطات الرسمية إما تستطيع على فرض هيبتها إما هي عاجزة، وأنا متشائم من الاتفاق ومن يمنع الحزب من أن يُدخلنا مجددا بحرب مع إسرائيل كما فعل في المرة الاولى من دون أن يعود للبنانيين."

وأشار إلى أن "الاتفاق التي حصل هو لتحقيق أمن إسرائيل، ولبنان الخاسر الأكبر منه، والاتفاقية التي حصلت هي لتحقيق أمن إسرائيل في حين لم يتحقق شيء من مصلحة لبنان، ويجب منع حزب الله من أن يُدخلنا مجددًا بحرب مع إسرائيل كما فعل في المرة الاولى من دون أن يعود إلى اللبنانيين." ورأى أن "الدول التي تسعى لتطبيق الاتفاقيات في لبنان مشكورة لكنها سوف تنشغل في همومها مستقبلًا وتنسى لبنان."

وأعلن أن "القوات لن تشارك غدًا في الجلسة التشريعية إلا في بند واحد وهو التمديد للأجهزة الأمنية". وسأل: "بأي صفة يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه يريد رئيسًا أم لا؟ عليه الدعوة إلى جلسة انتخاب فقط، وهو يفرض مواصفات الرئيس ويتخطى صلاحياته وهو يقفل مجلس النواب، ومن واجباته فتح مجلس النواب وواجبنا انتخاب رئيس"، لافتا إلى أن "رئيس حزب القوات سمير جعجع هو الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية".