إلهام شاهين تزور معبد قارون ضمن فعاليات مهرجان الفيوم الدولي للسينما والفنون - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات "مهرجان الفيوم الدولي لسينما البيئة والفنون المعاصرة"، قامت الممثلة المصرية إلهام شاهين بزيارة إلى معبد قارون الأثري.

المعبد يُعد واحدًا من أبرز معالم الفيوم التاريخية، حيث يجمع بين العراقة والأصالة ويعكس جزءًا من التراث المصري القديم، وشاركت شاهين انطباعاتها عن المكان وأشادت بدوره في تعزيز السياحة الثقافية و الترويج للتاريخ المصري، من خلال مجموعة من الصور.

المهرجان يواصل تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال الفنون، مع حضور مجموعة من الفنانين و النقاد و المشاركين الدوليين.

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