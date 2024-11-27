تركي آل الشيخ يكـ شف أسرار 2024 .. ومسلسل ضخم قيد التحضير برعاية موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - كتب رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ في منشور، له أنه في عام 2024، تصدرت أرقام المبيعات في السينما ومنصة "شاهد" بأعمال فنية ضخمة، حيث سجل هشام ماجد أرقامًا قياسية في فئة الرجال، بينما كانت هناء الزاهد من أبرز النجمات في فئة النساء.

برز كل منهما كنجمين بارزين لهذا العام.

على صعيد آخر، حققت "ولاد رزق 3" الرقم التاريخي الأكبر في شباك التذاكر للسينما العربية في 2024، بفارق كبير عن باقي الأفلام.

كما كشف المصدر عن تحضير عمل ضخم في التلفزيون، حيث يتم العمل حاليًا على مسلسل كبير برعاية موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشارك فيه نجم كبير، فيما يزال الاختيار النهائي للبطلة قيد الدراسة.