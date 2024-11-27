ميرنا وليد - بيروت - كتب رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ في منشور، له أنه في عام 2024، تصدرت أرقام المبيعات في السينما ومنصة "شاهد" بأعمال فنية ضخمة، حيث سجل هشام ماجد أرقامًا قياسية في فئة الرجال، بينما كانت هناء الزاهد من أبرز النجمات في فئة النساء.
برز كل منهما كنجمين بارزين لهذا العام.
على صعيد آخر، حققت "ولاد رزق 3" الرقم التاريخي الأكبر في شباك التذاكر للسينما العربية في 2024، بفارق كبير عن باقي الأفلام.
كما كشف المصدر عن تحضير عمل ضخم في التلفزيون، حيث يتم العمل حاليًا على مسلسل كبير برعاية موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشارك فيه نجم كبير، فيما يزال الاختيار النهائي للبطلة قيد الدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يكـ شف أسرار 2024 .. ومسلسل ضخم قيد التحضير برعاية موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.