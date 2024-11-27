شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر لقطات من المؤتمر الصحفى للإعلان عن إقامة معرض Soccerex MENA فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة لقطات من المؤتمر الصحفي للإعلان عن إقامة معرض Soccerex MENA في مصر، بالتعاون الاستراتيجي بين المتحدة للرياضة مع Soccerex وSportsExpo، والذي من المفترض إقامته في شهر فبراير 2025.



المتحدة للرياضة

وشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل إقامة النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو 2025" مصر، والذى يقام خلال الفترة من (23-25) فبراير 2025، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة Delta Conex برئاسة حازم حمادة، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين وهم (شركة استادات، الشركة المتحدة للرياضة، وشركة تذكرتي، شعبة تجارة الرياضة في الغرفه التجارية).

حضر المؤتمر الصحفي أندروا بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، حازم حمادة المدير التنفيذي لشركة Delta Conex والمؤسس لمعرض سبورتس إكسبو مصر، محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، باترك ماكرينر المدير التنفيذي لشركة Soccerex، سامح فهمى وزير البترول الأسبق، والعميد محمد مرجان الرئيس التنفيذي لشركة برزنتيشن لايف، فهد العطار رئيس شعبة تجار الرياضة بالغرفة التجارية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وبدأ المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض "سبورتس إكسبو"، بعرض فيديو عن النسختين الأولى والثانية.