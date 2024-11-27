تكنولوجيا: سماعة Redmi Buds 6 Pro اللاسلكية تنطلق بصوتيات “Spatial”وعمر شحن 36 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي اليوم في السوق الصيني سماعة Redmi Buds 6 Pro التي تنطلق بصوتيات “Spatial”، وعمر شحن يصل إلى 36 ساعة وسعر 55 دولار.

تأتي سماعة Redmi Buds 6 Pro اللاسلكية بتحسينات في التصميم مع ثلاثة من المحركات، وتعزيز لجودة الصوتيات، وتضم سماعات الأذن محركات مزدوجة بتصميم من السيراميك بحجم 6.7مم، مع محرك ديناميكي بطلاء من التيتانيوم وسُمك 11مم، على أن تدعم دفع صوتيات مع bass عميق ووضوح وتوازن أعلى.

أيضاً قامت شاومي بتحسين جودة الصوتيات عبر تقنية “Golden Ears” التي تدعم زيادة مستوى الصوتيات بنسبة 10% مع الترددات المرتفعة.

ولتجربة صوتية غامرة تأتي سماعة Buds 6 Pro بميزة الصوت المكاني، كما تدعم برامج التشغيل الجديدة في الصوتيات منها MIHC، وLDHC 5.0، وأيضاً LC3.

كما تنطلق سماعة Redmi Buds 6 Pro بميزة “Deep Space Noise Reduction 2.0” لدعم خفض الضوضاء بقدرة 55 ديسيبل، مع 3 من الميكروفونات لخفض الضوضاء أثناء المكالمات، وخفض تأثير صوت الرياح.

ويصل عمر الشحن في السماعة إلى 36 ساعة من التشغيل، كما تدعم السماعة الشحن السريع حيث يوفر شحن لفترة 5 دقائق عمر شحن يصل إلى ساعتين من التشغيل.

ولقد طورت شاومي نموذج خاص من سماعة Redmi Buds 6 Pro اللاسلكية يستهدف الألعاب، ويتميز هذا النموذج بإستجابة فائقة السرعة 20مللي ثانية، ويدعم هذا الإصدار برامج LHDC Lossless، مع ميزة نقل الصوتيات لاسلكياً حتى 130متر.

وتتوفر سماعة Redmi Buds 6 Pro بألوان الأبيض، والأسود وأيضاً اللون الأخضر بسعر 55 دولار، ويتوفر الإصدار الخاص المطور للألعاب بسعر 69 دولار.

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