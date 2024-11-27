تكنولوجيا: شاومي تطلق Xiaomi Redmi Watch 5 الذكية بحجم شاشة 2.07 إنش وسعر 82 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن ساعتها الذكية Xiaomi Redmi Watch 5 بحجم شاشة 2.07 إنش، وبطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى 24 يوم، كما تتوفر بسعر 82 دولار.

تضم ساعة Redmi Watch 5 الذكية شاشة AMOLED بحجم 2.07 إنش، بدقة عرض 432 في 514 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1500 nits، لذا تقدم عرض حيوي وواضح مع سطوع الشمس، وتشغل الشاشة 82% من إطار الساعة الذكية، مع حواف فائقة النحافة في محيط الشاشة بسماكة 2مم.

ولقد طورت شاومي إطار الساعة الذكية بتصميم من سبائك الألومينوم مع زر تاج قابل للتدوير من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تقدم العملاق الصيني هذا الإصدار بتجربة سلسة في إستبدال سوارة المعصم بين 7 إختيارات متوفرة للمستخدم، والتي تشمل سوارة “Kona” الجلدية المغناطيسية.

كما ينطلق هذا الإصدار بواجهة HyperOS 2 من شاومي التي تتميز بتجربة سلسة ودعم تطبيقات الطرف الثالث، وتأتي الساعة بعدد من التطبيقات المدمجة مسبقاً، وتدعم الساعة الذكية ميزة التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل، والتركيز على الإشعارات.

وتدعم Redmi Watch 5 رصد معدل ضربات القلب على مدار اليوم، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، وأيضاً قياس نسبة التوتر والإجهاد لدى المستخدم، وتحليل نوم المستخدم عبر خوارزمية مطورة من شاومي، أيضاً تدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 150 نشاط رياضي.

كما تعمل شريحة AFE الجديدة على تحسين دقة معدل ضربات القلب، وتدعم الساعة مقاومة الماء 5ATM عند ممارسة الرياضة المائية، وتضم الساعة بطارية بقدرة 550mAh لعمر شحن 24 يوم، بينما يأتي النموذج المميز بدعم الإتصال بالشبكات الخلوية عبر شريحة eSIM بعمر شحن 12 يوم.

وتقدم شاومي النموذج الرئيسي من الساعة الذكية بسعر 82 دولار، بينما يتوفر نموذج eSIM من ساعة Redmi Watch بسعر 110 دولار.

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