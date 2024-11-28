شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بصمة اليد أم نظرة العين.. لماذا اختيار تقنية فتح الهاتف ضرورية فى حياتنا اليومية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح تقرير نشر في موقع phonearena، بالطريقة الصحيحة التي يجب علينا اتباعها عند فتح هواتفنا الذكية، خاصة أن الشخص العادي عادة ما يفحص هاتفه ما يصل إلى 150 مرة في اليوم، وفي معظم الحالات، يعني هذا أنه يجب عليه أيضًا إلغاء قفل الهاتف، وهذا يجعل إلغاء قفل الهاتف الذكي أحد الإجراءات الهامة في حياتنا اليومية

وأكد التقرير أنه من الواضح أن كل هاتف يدعم كلمات المرور أو الرموز، لكن قلة قليلة من المستخدمين يستخدمونها طوال الوقت، حيث يختار معظمنا أحد الخيارات البيومترية التي تدعمها جميع الأجهزة الحديثة تقريبًا، ومع ذلك، فإن اختيار الخيار الأفضل ليس بالأمر السهل كما قد يبدو.

في حين أن Face ID من Apple سريع، إلا أنه يتطلب منك التقاط هاتفك، وقد يتوقف عن العمل مع بعض النظارات الشمسية أو عند ارتداء قناع أو وشاح، وتعمل بصمات الأصابع حتى إذا لم تنظر إلى جهازك، لكن الأيدي والقفازات المبللة تجعل العملية مستحيلة، كلتا التقنيتين آمنتان نسبيًا ولكنهما ليستا مثاليتين، لذلك ربما ترغب في شيء أكثر عملية.

وأشار التقرير إلى أن تلك الطريقتين تتمتعان بالأمان والسهولة وعليك استخدامهما واختيار تقنية فتح القفل التي تريد أن تراها متاحة لظروف حياتك اليومية .