متحدثة باسم ترامب: فريق الرئيس المنتخب الجديد تلقى تهديدات

اعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن عددا من أعضاء إدارة دونالد ترامب العتيدة تلقوا "تهديدات" في إشارة على وجه الخصوص إلى "انذارات بوجود قنبلة".

واوضحت كارولين ليفيت في بيان، "مساء أمس وصباح اليوم تلقى عدد من الأشخاص الذين عينهم الرئيس ترامب لينضموا إلى فريقه تهديدات عنيفة ومناهضة لأميركا".

وذكرت المتحدثة باسم دونالد ترامب "هجمات من انذارات بوجود قنبلة وإرسال وحدة شرطة إلى منازل الضحايا"، بدون مزيد من التفاصيل.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" أنه "على علم بالعديد من الانذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة". وقال في بيان "نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد".

وذكرت إليز ستيفانيك التي عينها دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان إنها "تلقت تحذيرا من وجود قنبلة في منزلها".

وكانت الحملة الرئاسية واحدة من الأكثر توترا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد أن تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال.