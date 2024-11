شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والان نبدء بالتفاصيل

مجلس وزراء العدل العرب

الدمام - شريف احمد - عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الــ 73 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة نائب وزير العدل، نجم بن عبدالله الزيد، اجتماعًا تحضيرًا لانعقاد الدورة الــ 40 للمجلس.وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي ستعرض غدًا في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. للمزيد: ويضمّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته الأردن والإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.