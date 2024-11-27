شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الــ 73 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة نائب وزير العدل، نجم بن عبدالله الزيد، اجتماعًا تحضيرًا لانعقاد الدورة الــ 40 للمجلس.
وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي ستعرض غدًا في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي ستعرض غدًا في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
برئاسة #المملكة_العربية_السعودية، وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي وممثلي 22 دولة عربية.. 22 دولة عربية في اجتماع لـ"الألكسو" بـ #جدة#اليوم | #السعودية_تستضيف_اجتماعات_الألكسو #السعودية_ترأس_مجلس_الألكسو #السعودية_في_الألكسو | @alecsoksa— صحيفة اليوم (@alyaum) May 14, 2024
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