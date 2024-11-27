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القاهرة.. المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه الــ 73 اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة نائب وزير العدل، نجم بن عبدالله الزيد، اجتماعًا تحضيرًا لانعقاد الدورة الــ 40 للمجلس.
وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال التي ستعرض غدًا في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مجلس وزراء العدل العرب

ويضمّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته الأردن والإمارات والبحرين وتونس والعراق وليبيا والمغرب.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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