شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات الأمن السيبراني.. تفاصيل اليوم الثاني من "بلاك هات 24" والان نبدء بالتفاصيل

بلاك هات 24

الدمام - شريف احمد - شهد اليوم الثاني من فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، المقامة بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، زخمًا كبيرًا من النقاشات وورش العمل المتخصصة التي تناولت أبرز التحديات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني.وتناولت جلسات اليوم الثاني العديد من الموضوعات مثل: مكافحة التزييف العميق والمعلومات المضللة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات، وقوة المجتمع في قطاع الأمن السيبراني، واستراتيجيات الأمن السيبراني المتقدمة لحماية البنية التحتية، والعديد من الجلسات الأخرى.وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية بين مبادرة "سايبرهَب" التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة GROUP IB، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في مواجهة التحديات السيبرانية العالمية.كما يحتضن "بلاك هات 24" العديد من المناطق التفاعلية مثل كأس منصة مكافآت الثغرات الذي يأتي على جانبين أحدهما للمحترفين والآخر للناشئين، بهدف تعزيز قدرات الجيل القادم في الأمن السيبراني واكتشاف الثغرات، بجوائز تصل إلى 300,000 ريال.يذكر أن الفعالية تشمل مجموعة متنوعة من ورش العمل والمسابقات والتحديات التفاعلية التي توفر للزوار تجربة تعليمية وتنافسية فريدة، بما في ذلك مسابقة "التقط العلم"، التي تعد الأكبر من نوعها عالميًا بجوائز تتجاوز 790,000 ريال.