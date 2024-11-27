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تبدأ بالأزرق والأصفر والبنفسجي.. اعرف مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا - البطحاء) و(المسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و(المسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ (1 ديسمبر 2024م).
ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و(المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز).
مسارات قطار الرياض - واس

مسارات قطار الرياض

ثم يجري تشغيل (المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ (5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.
مسارات قطار الرياض - واس
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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