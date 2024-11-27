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شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بالأزرق والأصفر والبنفسجي.. اعرف مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا - البطحاء) و(المسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و(المسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ (1 ديسمبر 2024م).
ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و(المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز).
ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و(المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز).