شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بالأزرق والأصفر والبنفسجي.. اعرف مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مسارات قطار الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول "الأزرق": محور شارع العليا - البطحاء) و(المسار الرابع "الأصفر": محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و(المسار السادس "البنفسجي": محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ (1 ديسمبر 2024م).ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و(المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز).ثم يجري تشغيل (المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ (5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.