شكرا لمتابعة خبر عن الطلاق تحت مجهر الصحافة الاستقصائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - 1.اختيار العنوان تم اخيارنا لعنوان “الطلاق” لأنه موضوع اجتماعي يتناول جوانب متعددة من الحياة الشخصية والعائلية الطلاق ليس مجرد نهاية لعلاقة، بل هو بداية جديدة تحمل في طياتها تحديات وفرص جديدة للأفراد العنوان يعكس مدى تعقيد هذا الموضوع وأهميته في المجتمع.

2.الخطة العملية ستكون خطتي العملية كالتالي:

-( البحث والدراسة) قراءة أدبيات عن الطلاق وتأثيراته النفسية والاجتماعية.

-(تحديد المستفيدين) اختيار مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين مروا بتجربة الطلاق.

-(تطوير الأسئله) وضع أسئلة متنوعة تغطي جوانب مختلفة من الموضوع.

– (تنظيم المقابلات) جدولة المقابلات في أماكن مريحة وآمنة.

– (تحليل البيانات) جمع وتحليل الإجابات لتقديم رؤية شاملة.

3.الاعداد للمقابلة: المحاور:

المحور الأول: الأسئلة الشخصية

– 1. هل يمكنك أن تخبريني عن خلفيتك العائلية؟

– 2. كيف أثرت تجربتك الشخصية في نظرتك للطلاق؟

– 3. ما هو أكبر تحد واجهته بعد الطلاق؟

المحور الثاني: أسئلة عامة عن القضية

-1 ما هي الأسباب الرئيسية التي تعتقد أنها تؤدي إلى الطلاق؟

– 2 كيف يتعامل المجتمع مع حالات الطلاق؟

– 3 هل تعتقد أن هناك تأثيرات إيجابية للطلاق؟

المحور الثالث: أسئلة أكثر تخصيص

– 1 كيف أثر الطلاق على علاقاتك الاجتماعية؟

-2 ماذا تعلمت عن نفسك منذ الطلاق؟

– .3 كيف تتعامل مع التحديات المالية بعد الطلاق؟

4. خطة تجريبية لسير المقابلة :

في يوم المقابلة، سأختار مقهى هادئ يحتوي على زوايا مريحة للجلوس أرتدي ملابس مريحة ومحترمة، وأحضر دفتر

ملاحظات وقلم لتدوين الملاحظات.

عند وصولي، أطلب من الشخص الذي سأجري معه المقابلة أن يجلس في مكان مريح أبدأ الحديث بكلمات بسيطة لتعزيز الأجواءالإيجابية سأخبره عن هدف المقابلة وأهمية مشاركته

المقابلة :

-أبدأ بالمحور الأول، أسأل الأسئلة الشخصية واستمع بعناية لإجاباته، مع ترك مجال للتفاعل.

-انتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني، وأطرح الأسئلة العامة، مع محاولة ربط الإجابات بتجارب شخصية أخرى.

– أخيراً، أركز على المحور الثالث، حيث أطرح الأسئلة الأكثر تخصصاً، وأحاول استكشاف مشاعره وأفكاره بعمق

انهي المقابلة بشكر الشخص على وقته ومشاركته وأوضح له كيف ستساعد إجاباته في فهم أعمق الموضوع الطلاق