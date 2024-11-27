شكرا لمتابعة خبر عن صورة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قطار الرياض الأكثر تداولا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تصدرت صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاح قطار الرياض مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المواطنون كافه مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – يحفظه الله- لمشروع قطار الرياض، حيث كانت صور حضرة الوالد القائد -أيده الله- الأكثر تدولا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والذي شهدت معه العاصمة السعودية الرياض نقلة عمرانية واقتصادية كبيرة حتى باتت مقصدا سياحياً عالمياً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ قد افتتح اليوم الأربعاء، مشروع قطار الرياض، الذي يُعد العمود الفقري لـ “شبكة النقل العام بمدينة الرياض” وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة.

وشاهد، أيده الله، فيلمًا تعريفيًا عن المشروع الذي يمثّل أحد المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال هذا العهد الزاهر، ويتميز بمواصفاته التصميمية والتقنية العالية، ويتكون من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلو مترًا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض الستة بشكل متتابع، ابتداءً من تشغيل المسارات الثلاثة (المسار الأول “الأزرق”: محور شارع العليا – البطحاء) و(المسار الرابع “الأصفر”: محور طريق مطار الملك خالد الدولي) و (المسار السادس “البنفسجي”: محور طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين) في يوم الأحد المقبل.

ويعقبها بعد أسبوعين، وتحديدا يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل تشغيل المسارين المسار الثاني “الأحمر”: طريق الملك عبدالله) و (المسار الخامس “الأخضر”: طريق الملك عبدالعزيز، ثم يتم تشغيل المسار الثالث “البرتقالي”: محور طريق المدينة المنورة بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.

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