شكرا لمتابعة خبر عن فريق “كلاد” يحصد جائزة أفضل ملف مشروع في فورمولا 1 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت طالبات المدارس السعودية تفوّق عالمي جديد فى بطولة “أرامكو فورمولا 1” في المدارس.

وأظهر مقطع فرحة فتيات من اعضاء فريق كلاد بعد فوزهم بجائزة أفضل ملف مشروع، واللاتي صعدن لاستلام جائزتهن رافعت لعلم المملكة.

وتنافس أكثر من 450 طالبًا في النهائيات العالمية لبطولة “أرامكو فورمولا 1” في المدارس، التي نُظمت لعام 2024 في مقر معارض الظهران إكسبو، واختتمت أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى في المملكة.

وأوضحت أرامكو السعودية أن النهائيات العالمية لبطولة فورمولا 1 في المدارس تضم أكثر من 4 آلاف طالب تأهلهوا من أصل 1.8 مليون طالب مشارك من أكثر من 29 ألف مدرسة في 64 دولة حول العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 عامًا.

وأشارت أرامكو إلى أن الإناث يمثلن ثلث الطلاب المتنافسين الذين يتم توزيعهم في 55 فرقة لتصميم وتصنيع واختبار سيارات الفورمولا المصغرة والمشاركة بها في سباق على مسار بطول 20 مترًا.