هكذا احتفت منى زكي بعرض فيلم رحلة 404 في هوليوود

منى زكي تشارك متابعيها صورًا من فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي

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فيلم "رحلة 404" والحصول على العديد من الجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - حرصت النجمةعلى حضور العرض الخاص لفيلمها "رحلة 404" ، ضمن فعاليات، والتي تستضيف عروض الأفلام العربية المرشحةوالذي من بينها فيلم "رحلة 404".وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول شخصية "غادة" التي تواجه حالة طارئة وتحتاج إلى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض "غادة" سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.ووثقت منى زكي تواجدها بفعاليات هذا المهرجان بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام" وعبرت من خلال التعليق الذي أرفقته بهذه الصور عن فخرها واعتزازها بعرض الفيلم في هوليوود، معتبرة ذلك الأمر كان حلماً بالنسبة لها: "لقد كان عرض فيلمنا في قلب عاصمة الترفيه في العالم، بالتعاون مع جمعية هوليوود للأفلام العربية هنا في لوس أنجلوس، أمرًا رائعًا! نحن فخورون بالحفاظ على تألق السينما العربية والمصرية. تستحق ثقافتنا وأصواتنا أن تُسمع وتُرى عالميًا، شكرًا جزيلاً لكل من جعل هذه العروض ممكنة" .

فيلم "رحلة 404" يمثل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية، كما شارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لـ منى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.حقق فيلم "رحلة 404" العديد من الأرقام القياسية حيث حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDB أحد أهم المواقع التي تهتم بشئون السينما والأفلام في العالم، من خلال آراء الجمهور من مصر والسعودية والكويت وأمريكا وبريطانيا، بينما حصل على تقييم 3.6 من 5 في موقع LetterBoxd وهو موقع يشرف عليه عشاق السينما في نيوزيلندا، والذي نشر عليه عدد كبير من الجمهور آراء إيجابية عن الفيلم، بالإضافة إلى الإشادة النقدية التي يحصل عليها الفيلم من النقاد في كل الدول التي عرض بها حتى الآن.



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تفاصيل ظهور منى زكي في فيلم "الست"

على جانب آخر تشارك الفنانةفي بطولة فيلم "الست" المنتظر عرضه، إذ تجسد شخصية أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني.والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. ومن إنتاج: الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي، وصندوق بج تايم، وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير. وقد استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ، وفريق عالمي للصوت، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».