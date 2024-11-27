الأمير هاري وميغان ماركل يخططان لقضاء موسم العطلات سوياً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - في الفترة القليلة الماضية، لم نشاهد الأمير هاري وميغان ماركل سوياً، وذلك نظراً للقرار الذي اتخذاه وهو متابعة أعمالهما بشكل منفرد، وأن يقللا من الظهور الرسمي معاً، ولكن على الجانب الآخر يبدو أن الثنائي ما زالا يحرصان على حفظ علاقتهما الزوجية والرومانسية من أي ضرر، لذلك قررا أن يستغلا موسم الأعياد، ويسافرا وحدهما.

الأمير هاري يستعد لرحلة منفردة مع ميغان ماركل

Embed from Getty Images

كشف مصدر مقرب لدوق ودوقة ساسكس، أن الثنائي سوف يسافران للاستجمام وحدهما، في أحد السواحل بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الأسبوع المقبل. كما أكد أنهما سوف يقضيان يوم الشكر معاً أيضاً في المنزل بصحبة أولادهما، ولن يحتفلا بالخارج، ولن يقيما حفلاً في المنزل كما اعتادا، ويبدو أن الثنائي باتا يفضلان الهدوء، والبعد عن الصخب والأضواء.

أما عن باقي خطة الأسبوع، فأكد المتحدث باسم الأمير هاري، أنه سينضم إلى الصحفي أندرو روس سوركين لإجراء محادثة في مؤتمر The New York Times DealBook في 4 ديسمبر ستكون هذه هي الرحلة الثانية لهاري إلى مدينة نيويورك في الأشهر الأخيرة، بعد زيارته المنفردة في سبتمبر للقيام بتعهدات مع العديد من الجمعيات الخيرية.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تحضر ميغان ماركل حفل Paley Honors Fall Gala لعام 2024 في نفس اليوم في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

قد ترغبين في معرفة: رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى قدامى المحاربين

هاري وميغان قررا متابعة مشاريعهما بشكل فردي

Embed from Getty Images

بدأت التكهنات والشائعات تزداد في الفترة الأخيرة بعدما ظهر الأمير هاري وحيداً في المباراة الافتتاحية للكأس الرمادية Grey Cup الـ 111، أو كما تعرف "بطولة الدوري الكندي لكرة القدم"، وذلك في مدينة فانكوفر بكندا، وقبلها شوهدت ميغان في لوس أنجلوس باحتفالية إطلاق خط العناية بالشعر الخاص بصديقتها ومصففة الشعر كادي لي، وأيضاً كانت وحدها.

ولوحظ أن الثنائي ظهرا مؤخراً بشكل منفرد في عدد من المناسبات، تحديداً منذ رحلتهما إلى كولومبيا في أغسطس الماضي. حيث سافر هاري إلى نيويورك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وليسوتو في الأشهر الأخيرة، ولم تكن ميغان معه، وهذا عكس ما اعتاد عليه الجمهور الملكي، الذي كان يراهما في أغلب المناسبات الرسمية وغير الرسمية مع بعضهما البعض.

وبعد انتشار العديد من التكهنات، أوضح مصدر مقرب لـ HELLO أن خطة الأمير هاري وميغان ماركل خلال الفترة المقبلة تتمثل في متابعة المشاريع "بشكل فردي"، وأن يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً عن الآخر، حسب اهتماماته، مع بقاء تركيزهما المشترك على مؤسسة Archewell.

وتابع المصدر: "هاري وميغان لديهما الفترة المقبلة مشاريع كثيرة قيد التنفيذ، ولكن غير مشتركة، وسوف يصوب هاري تركيزه على جمعيته الخيرية في نيويورك، والاستعداد لبطولة Invictus Games القادمة في العام الجديد، بينما تستعد ميغان لإطلاق علامتها التجارية التي طال انتظارها، وهي American Riviera Orchard، وعلى الرغم من أن الدوقة لا تخطط للعودة إلى التمثيل، إلا أنها تعمل الآن على مسلسلها الوثائقي المقرر عرضه على Netflix".

إليكِ هذا الخبر: مشاهير يدعمون ميغان ماركل في التسويق لعلامتها التجارية الجديدة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»