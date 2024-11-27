ماذا قالت نور إيهاب عن خطيبها قبل فسخ خطبتهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تصدرت الفنانة الشابة نور إيهاب محركات البحث خلال الساعات الماضية، بسبب فسخ خطوبتها من الفنان الشاب نور بدر، وذلك بعد فترة ارتباط دامت عامين، حيث قامت نور إيهاب بحذف كل الصور التي جمعتها بخطيبها السابق من حساباتها على السوشيال ميديا دون الكشف عن أي تفاصيل أو أسباب فسخ الخطوبة.

صدمة متابعي نور إيهاب

تعرض متابعو نور إيهاب لصدمة كبيرة بعد فسخ خطبتها لاسيما وأن ارتباطها جاء بعد قصة حب كبيرة، كما أن ارتباطهما جاء بطريقة رومانسية بإقامة حفل هادئ وبسيط حضره العائلتان والأصدقاء المقربون، وذلك في شهر ديسمبر من عام 2022، وجاء الارتباط بعد مشاركتهما سوياً حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" ليتحول معها التمثيل إلى حقيقة؛ حيث انتهت أحداث المسلسل بخطوبة الثنائي، قبل فسخ خطبتهما هذه الأيام.



نور إيهاب كانت قد وصفت معرفتها بخطيبها نور بدر بأنها أجمل صدفة في حياتها، كما تحدثت عن علاقتهما في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورهما حدثاً فنياً، وقالت إن صفة الغيرة مشتركة بينهما ولكن ليس لديها مشكلة في الأمر، موضحة: "أنا أحب إنه يغار عليّ، خاصة وأن غيرته ليس لها علاقة بالشغل، ولكن بغار عليّ في الأمور التي لابد أن يغار عليها".



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نور إيهاب في حالة نشاط فني

يذكر أن نور إيهاب على المستوى العملي تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر طرح فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" في دور العرض يوم 4 ديسمبر المقبل، والذي تشارك بطولته إلى جانب نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة ودونا إما، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" يظهر في أحداثه عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، وتدور قصة الفيلم عن الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"6 شهور" آخر أعمال نور إيهاب

كما عُرض للفنانة نور إيهاب مؤخراً مسلسل "6 شهور" عبر إحدى المنصات الرقمية، وشاركت نور في بطولته إلى جانب نور النبوي، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، مجدي بدر، بسمة نبيل، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي.



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