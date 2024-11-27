محمد سامي يُعلن انطلاق أول أيام تصوير مسلسل سيد الناس.. رمضان 2025

محمد سامي يعلن بدء التصوير

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - أعلن المُخرجعن بدء تصوير أول مشاهد مسلسلوالذي يأتي من بطولة الفنانومن المُنتظر أن يتم عرضه بموسم دراما رمضان المُقبل.كان المُخرج محمد سامي قد نشر صورة له عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" أثناء أول يوم تصوير لمسلسل "سيد الناس" وعلق عليها: "بسم الله، أول يوم تصوير، مسلسل سيد الناس".

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منة فضالي تُشارك جمهورها ومُتابعيها كواليس تصوير "سيد الناس"

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

فيما كانت قد أعلنت الفنانة منة فضالي عن بدء تصوير أول مشاهدها في مسلسل "سيد الناس"، حيث نشرت الفنانة منة فضالي صورة لـ"كلاكيت" تصوير مسلسل "سيد الناس" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها الخاص في "إنستغرام"، وكتبت من خلال تعليقها على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سيد الناس رمضان 2025".تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.يُذكر أن الفنانيعود من جديد للمنافسة بموسم دراما رمضان بعد غياب عن موسم دراما رمضان 2024، وكان قد قدّم آخر أعماله بالدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "الأجهر" والذي تم عرضه عام 2023، وجسد بطولته أمام كل من درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبوسريع، ندى بهجت وجاء من إخراج ياسر سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».