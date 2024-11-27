اخبار السعوديه

منصة "أبشر" تحدث بعض أنظمة خدماتها.. الجمعة المقبل

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "أبشر" تحدث بعض أنظمة خدماتها.. الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" عن إجراء تحديثات لبعض أنظمة خدماتها يوم الجمعة المقبل بدءًا من الساعة الـ 12 صباحًا حتى الساعة الـ 12 ظهرًا.
وذلك في إطار عملياتها المجدولة لتوفير تجربة مستخدم متميزة تتيح سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات بكفاءة عالية.

ودعت منصة "أبشر" المستفيدين والمستفيدات إلى إتمام إنجاز خدماتهم على المنصة قبيل وقت التحديثات المحدّد أو إنجازها فور الانتهاء من التحديثات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا