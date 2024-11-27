شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات قطاع المياه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية