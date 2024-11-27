شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 60% من سكان الرياض سيستخدمون المترو للعمل والدراسة والان نبدء بالتفاصيل

نقلة نوعية

مشروع حيوي

3 مسارات

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع حديث أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام ”رأي“، عن تفاؤل كبير بين سكان العاصمة الرياض بمشروع مترو الأنفاق، حيث أبدى 60% من المشاركين نيتهم استخدامه للذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم.وشمل الاستطلاع 1202 مشاركاً، منهم 57% من الذكور و43% من الإناث.أظهرت نتائج الاستطلاع أن 71% من سكان الرياض يعتقدون أن المترو سيُحدث نقلة نوعية في عاداتهم اليومية المتعلقة بالتنقل، فيما توقع 80% أن يساهم المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات إلى العاصمة، وأكد 81% على دوره في تخفيف حدة الازدحام المروري، بينما رأى 83% أنه سيُحدث أثراً إيجابياً على بيئة المدينة.وحول أبرز الأسباب التي تدفعهم لاستخدام المترو، أشار 31% من المشاركين إلى قضاء حوائج العمل والدراسة، بينما قال 30% إنهم سيستخدمونه للوصول إلى أماكن الترفيه، وذكر 24% أنهم سيعتمدون عليه في رحلات التسوق، فيما أفاد 15% بأنهم سيستقلونه لزيارة الأهل والأقارب.أما عن أهم الميزات التي يبحث عنها الرياضيون في هذا المشروع الحيوي، فقد تصدرت قرب المحطات من أماكن العمل والسكن قائمة الأولويات بنسبة 40%، تلتها سرعة التنقل بنسبة 27%، ثم الأمان بنسبة 22%، وأخيراً منع المضايقات بنسبة 11%.يُذكر أن 65% من المشاركين في الاستطلاع لديهم تجربة سابقة مع استخدام المترو في بلدان أخرى.احتفلت الرياض، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، بالإطلاق الرسمي الجزئي لـ"مترو الرياض"، أطول مترو بلا سائق في العالم، عبر 3 مسارات في المرحلة الأولى، على أن يجري افتتاح المسارات الثلاثة الأخرى منتصف ديسمبر.وتشكل شبكة قطار الرياض العمود الفقري لنظام النقل العام في مدينة الرياض، بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون راكب يوميًا في المراحل الأولى، وما يقارب 3.6 مليون راكب في المرحلة النهائية.