شكرا لقرائتكم خبر عن أمير "المدينة المنورة" يُسلِّم وحدات من الإسكان التنموي لعدد من الأسر والان نبدء بالتفاصيل



وهنّأ سمو الأمير سلمان بن سلطان، المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية التي جاءت نتيجة توحيد الجهود بين الجهات المختلفة لتأمين المنزل المناسب للمواطنين وتمكينهم من العيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة -بإذن الله-، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - للأسر الأشد حاجة عبر "منصة جود الإسكان"، التي بلغت 800 مليون ريال، وأشاد سموه بدور كبار المانحين والشركات والأفراد في دعم الأسر الأشد حاجة عبر منصة جود الإسكان.

تمكين الأسر من جهته، رفع الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تجده المؤسسة من دعم وتمكين لحملة "جود المدينة" ، تحقيقًا لتطلعات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير



وأشار الكريديس إلى أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية " سكن " أسهمت في تمكين أكثر من 3630 مستفيدًا من الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم في منطقة المدينة المنورة حتى منتصف الربع الرابع من العام 2024، وذلك بالتعاون مع الشركاء من المانحين والداعمين والأفراد لتوفير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تتناسب مع احتياجات الأسر المستحقة، وتضمن تحقيق جودة حياة تسهم في تعزيز الأثر الإيجابي على التنمية المجتمعية في المنطقة.

وفي سياق متصل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، كبار المانحين لحملة جود المدينة عبر منصة جود الإسكان، وهم الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والأستاذ طلال بن عثمان المعمر، ورئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة الأستاذ عايض القحطاني.



ويأتي التكريم في إطار حرص "منصة جود الإسكان" على تهيئة الفرص المتنوعة لمساهمات كبار المانحين والعمل باستمرار على توفير منتجات سكنية تواكب تطلعات الأسر وأصحاب البذل والعطاء الخيري، وتعزيز الشراكة مع كبار المانحين لخلق نماذج استدامة وابتكار برامج تحفيزية من أجل شراكات فاعلة لخدمة قطاع الإسكان الخيري على مستوى منطقة المدينة المنورة. الدمام - شريف احمد - سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مفاتيح الوحدات السكنية من الإسكان التنموي لعدد من الأسر، التي قدمتها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن "ممثلة بمنصة (جود الإسكان) بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي، وذلك ضمن جهودها التنموية لدعم الأسر الأشد حاجة.وهنّأ سمو الأمير سلمان بن سلطان، المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية التي جاءت نتيجة توحيد الجهود بين الجهات المختلفة لتأمين المنزل المناسب للمواطنين وتمكينهم من العيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة -بإذن الله-، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - للأسر الأشد حاجة عبر "منصة جود الإسكان"، التي بلغت 800 مليون ريال، وأشاد سموه بدور كبار المانحين والشركات والأفراد في دعم الأسر الأشد حاجة عبر منصة جود الإسكان.من جهته، رفع الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، عبدالعزيز بن صالح الكريديس، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تجده المؤسسة من دعم وتمكين لحملة "جود المدينة" ، تحقيقًا لتطلعات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.وأشار الكريديس إلى أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية " سكن " أسهمت في تمكين أكثر من 3630 مستفيدًا من الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم في منطقة المدينة المنورة حتى منتصف الربع الرابع من العام 2024، وذلك بالتعاون مع الشركاء من المانحين والداعمين والأفراد لتوفير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تتناسب مع احتياجات الأسر المستحقة، وتضمن تحقيق جودة حياة تسهم في تعزيز الأثر الإيجابي على التنمية المجتمعية في المنطقة.وفي سياق متصل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، كبار المانحين لحملة جود المدينة عبر منصة جود الإسكان، وهم الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، والأستاذ طلال بن عثمان المعمر، ورئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة الأستاذ عايض القحطاني.ويأتي التكريم في إطار حرص "منصة جود الإسكان" على تهيئة الفرص المتنوعة لمساهمات كبار المانحين والعمل باستمرار على توفير منتجات سكنية تواكب تطلعات الأسر وأصحاب البذل والعطاء الخيري، وتعزيز الشراكة مع كبار المانحين لخلق نماذج استدامة وابتكار برامج تحفيزية من أجل شراكات فاعلة لخدمة قطاع الإسكان الخيري على مستوى منطقة المدينة المنورة.