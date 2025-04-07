"تحت المراجعة" تعلق الصكوك بمنصة إحكام

لا تزال رحلة طلبات تملك العقارات مجهولة المصير لدى المتقدمين في كثير من المناطق، حيث تقبع معاملاتهم تحت عبارة «تحت المراجعة»، بينما تقابل منصة «إحكام» استفسارات المتقدمين بإجابات خالية من أي معلومات حول العقارات، قائلة في أحد الردود: «إنها تعمل بكل جهودها لخدمة المستفيدين، والنظر في جميع الطلبات المرفوعة في المنصة». وفي رد آخر، تقول: «الطلبات تخضع للدراسة والفحص من جميع الجوانب الفنية والشرعية والتقنية، وتدقيق المعلومات». وما بين استفسار ورد 4 سنوات من الزمن دون حل.
طلبات تملُّك العقارات في «إحكام»
أكثر من 700 ألف طلب منذ عام 2020.
6 قطاعات في لجان النظر بالطلبات.
13 جهة يتم التنسيق معها لاستكمال النواقص ومطابقة المعلومات.
4 سنوات حتى اليوم ولم تصدر الصكوك.
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