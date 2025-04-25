شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر اليورو اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في البنك المركزي المصري 58.08 جنيه للشراء، و58.25 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك قبل أجازه البنوك اليوم .

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.57 جنيه للشراء، و58.35 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 57.57 جنيه للشراء، و58.35 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

58.08 جنيه للشراء

58.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.57 جنيه للشراء.

58.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.57 جنيه للشراء.

58.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.66 جنيه للشراء.

58.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.56 جنيه للشراء.

58.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.68 جنيه للشراء.

58.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.65 جنيه للشراء.

58.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.56 جنيه للشراء.

58.33 جنيه للبيع.