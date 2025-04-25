شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بيع محال تجارية وصيدليات بمدينتى العاشر من رمضان ودمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم إجراء جلسة مزايدة علنية بمقر الجهاز أسفرت عن بيع محال تجارية وصيدلية بمساحات متنوعة بالسوق التجارية بالقطعة 39 في حي الأندلس، بالإضافة إلى 17 باكية بسوق الباكيات بمركز الحي الثاني، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

أضاف علاء عبد اللاه مصطفى، أن نتائج المزاد تأتي في إطار خطة الجهاز لتعزيز الأنشطة التجارية والخدمية، وتوفير خدمات متكاملة لسكان المدينة، بما يواكب النمو العمراني والتوسعات السكنية المتلاحقة.

وفي السياق ذاته، عقدت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز مدينة دمياط الجديدة جلسة بيع بالمزاد العلني لـ 17 محلا تجاريا، وصيدليتين وكذا عدد (2) وحدة مهنية وإدارية بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة.

قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز المدينة، إن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحال التي تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان مدينة دمياط الجديدة.