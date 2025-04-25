أن بي ايه: اختيار لاعب كليفلاند موبلي أفضل مدافع

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : اختير لاعب كليفلاند كافالييرز إيفان موبلي أفضل مدافع في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس، وأصبح أول لاعب من كافالييرز يحصل على هذه الجائزة.

ويخوض موبلي، البالغ من العمر 23 عامًا والقادم من سان دييغو، موسمه الرابع في الدوري وجميعها مع كليفلاند كافالييرز، صاحب ثاني أفضل سجل في الدوري المنتظم برصيد 64 فوزًا و18 خسارة متصدرا المنطقة الشرقية.

وصوّتت لجنة إعلامية مؤلفة من 100 عضو على اختيار صاحب الجائزة، حيث حصل موبلي على 285 نقطة، متقدما على لاعب أتلانتا هوكس دايسون دانيالز صاحب 197 نقطة.

وجاء نجم غولدن ستايت ووريرز درايموند غرين ثالثا برصيد 154 نقطة.

حقق موبلي متوسط 18.5 نقطة و9.3 متابعات و3.2 تمريرات حاسمة مع كليفلاند في الموسم المنتظم، وكان أداؤه الدفاعي رائعًا بالقدر نفسه.