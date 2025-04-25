شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 25-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.90جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.03جنيه للشراء.

14.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.04جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.92جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع.