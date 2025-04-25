شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ينتهى من أحدث ألبوماته.. تعرف على تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الكينج محمد منير لألبوم جديد انتهى من وضع اللمسات النهائية عليه، والمقرر طرحه خلال صيف 2025، حيث يشهد الألبوم تعاونًا واسعًا مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من الأسماء الجديدة والبارزة على الساحة.

فريق عمل الكينج محمد منير

ويضم ألبوم محمد منير كلمات لعدد من الشعراء، من بينهم: هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، كما يتعاون منير مع مجموعة من أبرز الملحنين، منهم: أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم.

أما في التوزيع الموسيقي لألبوم الكينج محمد منير، فيشارك كل من عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، بينما تولى أمير محروس مهام الـ"ميكس والماستر" للأغاني، ومن المنتظر أن يتم طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ وعلى فترات، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في موسم صيف 2025.

وفى لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية"، جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية.