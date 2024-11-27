شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض: شراء تذاكر قطار الرياض من خلال تطبيق "درب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن شراء تذاكر رحلات قطار الرياض يتم من خلال تطبيق "درب".وبينت أنه يمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال التطبيق المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي.