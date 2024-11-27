شكرا لمتابعة خبر عن سحب مهيبة تغطي سماء الخفجي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد منطقة الخفجي بالمنطقة الشرقية، اليوم الاربعاء ، تكاثف مهيب للسحوب ، لتغطي انحاء المنطقة .

وأظهر الفيديو المتداول ، تكاثف السحب العملاقة وهي تملأ السماء وتكتنفها باللون الأبيض والرمادي في الخفجي.

وتشهد المنطقة الشرقية حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة وسيول ورياح قوية قد تستمر حتى صباح اليوم التالي، هذه الظروف الجوية قد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية، بما في ذلك احتمال تعليق الدراسة غدا، وحتى انتهاء تلك الظروف المضطربة، ويعتمد قرار تعليق الدراسة على تقييم الجهات المختصة لحجم الأمطار وسرعة الرياح ومدى تأثيرها على سلامة الطلاب.