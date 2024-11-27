كريم عبد العزيز وياسمين صبري يستأنفان تصوير فيلم 'الأرض السودا" في الجونة

ميرنا وليد - بيروت - بدأ كل من الممثل المصري كريم عبد العزيز والممثلة ياسمين صبري تصوير فيلم "الأرض السودا" في الجونة، حيث يصوران مشاهد بحر وغوص، وقد توقف التصوير أسبوعًا بسبب إصابة ياسمين بحرق في قدمها، ثم إستأنف التصوير في الجونة، الفيلم يُصور في عدة دول، منها مصر وتركيا وإيطاليا، ويعرض في صيف 2025.
تدور أحداثه حول شخصية ياسمين غواصة، تجمعها مواقف مع كريم عبد العزيز، و هو من إخراج بيتر ميمي، ويشارك فيه إياد نصار وأحمد غزي، ياسمين كانت قد تعاقدت مع بيتر ميمي على فيلم "دليلة"، لكن لم يتم تنفيذه بعد.
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