منة فضالي تطل في رمضان 2025 بهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت الممثلة المصرية منة فضالي بتصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس"، وأعلنت فضالي عن الأمر من خلال نشر صورة من كواليس العمل على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت تعليقاً على الصورة :"بسم الله توكلنا على الله، مسلسل سيد الناس رمضان 2025".



يذكر أن العمل سيعرض في شهر رمضان المبارك لعام 2025، وعن تفاصيله فهو بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، منة فضالي، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، طارق النهري وغيرهم وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.