فيلم "الهوى سلطان" يحقق إيرادات كبيرة في 3 أسابيع

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "الهوى سلطان"، من بطولة منة شلبي وأحمد داود، إيرادات تجاوزت 57 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال ثلاثة أسابيع من عرضه، الفيلم الذي انطلق في دور السينما في 6 تشرين الثاني، ويواصل نجاحه الكبير على الصعيدين التجاري والنقدي.
تدور أحداث الفيلم حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي، اللذين كانا صديقين منذ أيام المدرسة، حيث يمران بتغيرات في حياتهما، ويجمع الفيلم بين الرومانسية والكوميديا، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسرن، وهي تجربتها الأولى في الأفلام الروائية الطويلة.
كما يعرض حالياً في السينما أفلام أخرى مثل "الفستان الأبيض" و"وداعاً حمدي" و"آل شنب" و"المخفي"، إلى جانب استمرار عرض أفلام عيد الأضحى والصيف.
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