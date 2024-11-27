نوال الزغبي تكرّم محمد رحيم بأغنيتها "صوت الهدوء" وتستعد لتصوير فيديو كليب لها

ميرنا وليد - بيروت - تكريماً للموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي توفي منذ أيام، قررت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تصوير فيديو كليب لأغنيتها "صوت الهدوء"، والتي هي من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، الأغنية جزء من ألبوم نوال الأخير "مش مسامحة"، الذي ضم 11 أغنية متنوعة.



تعبّر كلمات الأغنية عن الحب والشوق، حيث تصف نوال شعوراً بالهدوء والرومانسية أثناء تواجدها على البحر بمفردها، حيث تتأمل في حياتها وحبها، وتشعر بحالة من السحر والانسجام مع نفسها.

​​​​​​أغنية "صوت الهدوء" من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وهي إحدى أغنيات ألبوم نوال الأخير "مش مسامحة" الذي ضم 11 أغنية متنوعة

وتقول كلمات الأغنية:

"سامع صوت الهدوء أنا سامعة قلبي

ياه ياه ياه ياه ياه علشان بحب

بيجري فدمي شوق وأنا عمري جمبي

آه آه آه آه آه وفقلبي حب

وحدي قاعده على البحر والجو رومانسي وسحر

مع نفسي ومعيش حد إلا اللي بحبه بجد

يتغير عمري ويتغير طعم الايام

وحقيقه حبك بتفسر كل الأحلام

وأنا ليك كل مبحتاج شوقي يعلي الامواج

وبوشوش في الأصداف وألقى البرق الخطاف

بينور لون عينك ليا يحصلي هلاك

ويصور في عينيا الدنيا كلها عشقاك"

