تكنولوجيا: هاتف Redmi K80 Pro ينطلق برقاقة SD 8 Elite وبطارية 6000 mAh ودعم تقنية البلوتوث 6.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Redmi K80 Pro الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وقدرة بطارية 6000 mAh، وسعر يبدأ من 510 دولار.

يتميز هاتف Redmi K80 Pro بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض QHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وألوان بعمق 12بت، وتدعم الشاشة أيضاً عدد من التقنيات مثل HDR10+، وDolby Vision، وHDR Vivid، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 3200 nits وتعتيم DC.

وتقدم شاومي الهاتف بطبقة حماية من زجاج “Dragon Crystal 2.0″، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بتقنية الموجات الفوق صوتية، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل.

وتدعم شاومي هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

كما طورت شاومي نظام تبريد ثلاثي الأبعاد مع غرف حرارية مزدوجة، لخفض الحرارة حتى 3 درجات، وتدعم شاومي الهاتف بشريحة D1 المطورة من العملاق الصيني لتحسين جودة العرض، ودعم تقنية “super HDR” في تشغيل الألعاب.

أيضاً تدعم شاومي الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، كما يتميز Redmi K80 Pro بسماكة 8.4مم، ووزن 212 جرام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق K80 Pro بمستشعر OmniVision OVX8000 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 بميزة التثبيت البصري، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية، أو بدقة 4K و1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

ويأتي المستشعر الثاني بدقة 32 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة، وبعد بؤري 15مم، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر Samsung JN5 بعدسات telephoto بميزة التكبير البصري حتى 2.5مرة، وتكبير داخل المستشعر حتى 5 مرات، كما يتميز بفتحة عدسات f/2.0، ودعم التثبيت البصري.

أيضاً يدعم K80 Pro الإتصال بشبكات 5G، وتقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 6.0، وشريحة T1S لتعزيز آداء الإتصال، ويتوفر Redmi K80 Pro بنموذج “Lamborghini” باثنان من الإختيارات في الألوان، ويتوفر بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1تيرابايت بسعر 690 دولار.

كما يتوفر النموذج الأخر من هاتف Redmi K80 Pro بذاكرة عشوائية تبدأ من 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

المصدر