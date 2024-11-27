شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: توصيات YouTube تبدو معطلة وتعطى نتائج غريبة لبعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

يرى بعض المستخدمين توصيات YouTube معطلة، بما في ذلك ظهور مقاطع الفيديو القديمة جدًا التي شاهدوها بالفعل، حيث يُقال إن المشكلة بدأت مساء أمس الاثنين، وتمت مشاركة العديد من التقارير على Reddit، ويبدو أن تغيير الخوارزمية قد أفسد توصيات YouTube للعديد من المستخدمين.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يرى بعض الأشخاص مقاطع فيديو قديمة سبق لهم مشاهدتها وقوائم تشغيل موسيقى غريبة، ويشاهد الآخرون أيضًا مقاطع فيديو لا صلة لها بالموضوع تمامًا وتدور حول موضوعات لا تهمهم.



أبلغ المستخدمون المتأثرون أن توصيات YouTube الغريبة بدأت تظهر في مساء 25 نوفمبر تقريبًا، ويواجه بعض الأشخاص حتى 99% من التوصيات عبارة عن أشياء شاهدوها، علاوة على ذلك، أشياء شاهدوها منذ عدة سنوات.



يتم أيضًا عرض قوائم تشغيل البودكاست من القنوات لبعض المستخدمين الذين ليس لديهم أي تفاعل مع ملفات البودكاست على YouTube، وفي الوقت الحالي، ليس من الواضح سبب المشكلة ومتى سيتم إصلاحها.



ويبدو أنه لا يوجد حل بديل متاح للمستخدمين المتأثرين، حيث قال أحد المستخدمين أنه حتى إذا ضغطت على "غير مهتم" أو "لا أوصي بالقناة"، فلن يكون هناك تحسن في الوضع وستكون التوصيات بعد ذلك لمقاطع الفيديو القديمة.



ومن الغريب أن العديد من الأشخاص أفادوا أنهم يشاهدون مقاطع فيديو من قنوات غير شعبية أو قنوات بها عدد قليل جدًا من المشتركين.

في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخطأ يؤثر على المشتركين المدفوعين في YouTube، أو المشتركين المجانيين فقط، أو كليهما، وحتى الآن، لم يعترف YouTube بالمشكلة ولم يقدم بعد حلاً للمستخدمين المتأثرين.