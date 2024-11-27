شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Trump Media تتقدم بطلب تسجيل علامة تجارية باسم "TruthFi".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند 98000 دولار بعد انتخاب دونالد ترامب كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، وخلال حملته الانتخابية، أظهر الرئيس المنتخب ترامب دعمًا هائلاً للمشاركة في العملات المشفرة، وتعهد بإدخال تغييرات في الضرائب وسياسات الأعمال.

وفي خطوة أخرى مؤيدة للعملات المشفرة، تقدمت شركة ترامب الإعلامية بطلب تسجيل علامة تجارية باسم "TruthFi"، في إشارة إلى استكشاف ساحة Web3.

وأفادت تقارير أن مجموعة Trump Media & Technology Group تستكشف غزوة في مجال التمويل Web3 - ربما خدمة حفظ الأصول، وقال جوش جيربن، محامي العلامات التجارية ومقره واشنطن، الولايات المتحدة، إن طلب العلامة التجارية الذي يحمل الرقم التسلسلي 98859006 تم تقديمه الأسبوع الماضي.



وتشرف مجموعة Trump Media & Technology Group بشكل أساسي على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social التابعة لترامب.

ومن المتوقع أن تتدخل منصة TruthFi في الخدمات التي تسهل مدفوعات التشفير، وتداول الأصول الرقمية، وخدمات الحراسة المالية للأصول الرقمية الافتراضية، ووفقًا لتقرير نيويورك تايمز، إذا دخلت TruthFi حيز التشغيل، فمن المحتمل أن تفكر منظمة ترامب الإعلامية في الاستحواذ على شركات Web3 الأصغر حجمًا وضم أشخاص على دراية بالقطاع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زعم تقرير لرويترز أن شركة ترامب الإعلامية كانت في مناقشات للاستحواذ على Bakkt، وهي منظمة تداول العملات المشفرة.



وعد حظر ترامب من شركات الشبكات الاجتماعية المختلفة مثل Facebook و Instagram و X (Twitter سابقًا) في عام 2021، أطلق Truth Social للتنافس مع منصات التواصل الاجتماعي التقليدية وأعلن عن المنصة كمروج لحرية التعبير.



واعتبارًا من سبتمبر من هذا العام، بلغت قيمة Trump Media 3.22 مليار دولار، وفقًا لـ Yahoo Finance. بلغ الرقم 8.47 مليار دولار في مارس من هذا العام، ويبدو أن الشركة تتطلع الآن إلى استكشاف طرق مختلفة للتمويل وتخطط للمغامرة بشكل أعمق في قطاع التشفير، الذي تبلغ قيمته حاليًا 3.33 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

ومع ذلك، لن تكون ولادة TruthFi هي المغامرة الأولى في Web3 لترامب، الذي وصف سابقًا العملات المشفرة بأنها عملية احتيال ولكنه قرر أن يصبح مؤيدًا للعملات المشفرة أثناء حملته. ووعد الملياردير الأمريكي بجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير على هذا الكوكب".